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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00185

Участники АТО обратились к депутатам с просьбой упростить процедуры получения жилья

На заседании под председательством главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко и при участии народных депутатов Украины и участников АТО рассматривали вопрос обеспечения жильем участников антитеррористической операции - жителей области.

Как сообщалось во время заседания, в области находятся на квартирном учете 747 участников боевых действий и 21 инвалид войны III группы из числа участников АТО, государственные программы обеспечения жильем которых отсутствуют. 10 апреля вступил в силу закон № 1954-VIII, который вводит программу государственной помощи на приобретение (строительство) жилья для участников АТО и переселенцев. Законом прописан принцип 50 на 50 - участник программы оплачивает половину стоимости недвижимого имущества, а остальную часть берет на себя государство. Но средства на это в госбюджете не предусмотрены.

Поэтому присутствующие обратились к нардепам с просьбой заложить соответствующие средства для существования программы, привести подзаконные акты Кабмина в соответствие с законом и рыночными реалиями, устранив необходимость подавать документы, не предусмотренные законодательством, и подняв предельную стоимость 1 кв. метра.

Также военные просили избранников включить в перечень категорий лиц, имеющих право на обеспечение жильем инвалидов войны III группы и участников боевых действий путем внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 октября 2016 № 719 «Вопросы обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции, и нуждающихся в улучшении жилищных условий», внести изменения в Закон Украины «О государственном бюджете Украины» в части утверждения соответствующих расходов, сообщает сайт облсовета.

Общество Жилье АТО Участники АТО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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