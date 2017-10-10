Сумским пенсионерам заплатили 96 миллионов за ноябрь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района.

Общая потребность в средствах на ноябрь составляет 244,9 млн гривен. По состоянию на 13 ноября на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 96,2 млн гривен. Это соответствует 12-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.