Сумским пенсионерам заплатили 96 миллионов за ноябрь

Общая потребность в средствах на ноябрь составляет 244,9 млн гривен. По состоянию на 13 ноября на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 96,2 млн гривен.
Это соответствует 12-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области 25 октября 2017 года завершено финансирование выплаты пенсий за октябрь 2017 года....
В Сумах продолжается финансирование октябрьских пенсий....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам областного центра и Сумского района....