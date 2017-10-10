Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26164

Сумским пенсионерам заплатили 96 миллионов за ноябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района.

Общая потребность в средствах на ноябрь составляет 244,9 млн гривен. По состоянию на 13 ноября на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 96,2 млн гривен.

Это соответствует 12-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.

Общество Пенсии
view counter

По тематике

06.11.2017 17:13

Сумчанам выплатили 7 миллионов пенсии за ноябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....

27.10.2017 17:14

В Сумах выплатили все пенсии за октябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области 25 октября 2017 года завершено финансирование выплаты пенсий за октябрь 2017 года....

23.10.2017 11:40

Сумским пенсионерам выплатили 210 миллионов за октябрь

В Сумах продолжается финансирование октябрьских пенсий....

17.10.2017 17:32

В Сумах продолжают выплачивать пенсии за октябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района....

10.10.2017 13:12

В Сумах продолжается выплата октябрьских пенсий

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам областного центра и Сумского района....

Новости

В суде провели день открытых дверей для младших школьников
Сегодня 17:45
В Сумской мэрии проигнорировали петицию экс-мэра Минаева
Сегодня 17:33
На Охтирщирні провели фестиваль «Вишневі усмішки»
Сегодня 17:07
Копы спасли сумчанку, решившую спрыгнуть с моста (видео)
Сегодня 16:55
В Сумах провели чемпионат области по каратэ
Сегодня 16:36
Сумами разъезжал иностранец с поддельными документами
Сегодня 16:30
На Сумщине горела пятиэтажка
Сегодня 16:22
Высший совет правосудия отстранил судью, подозреваемого во взяточничестве
Сегодня 16:18
Сумчанин сдал виновника ДТП, скрывшегося с места аварии
Сегодня 16:15
Спецполиция разоблачила вора на оборонном предприятии в Шостке
Сегодня 15:48
На Роменщине от рук аферистов пострадали двое местных жителей
Сегодня 15:44
Скрывшийся с места ДТП сумчанин напился с горя
Сегодня 15:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.