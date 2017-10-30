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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31246

Сумчан предупреждают о тумане

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и вечером 15 ноября по г. Сумы и области будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по г. Сумы течение суток составит плюс 2-4 ° С.

Общество Непогода Прогноз погоды Туман
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«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
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«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
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CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
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«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
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16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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