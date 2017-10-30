Сумчан предупреждают о тумане

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по г. Сумы течение суток составит плюс 2-4 ° С.
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 2 ноября по г. Сумы и области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 1 ноября по г. Сумы и области сохранятся порывы западного ветра 15-20 м/с....
В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что 31 октября...