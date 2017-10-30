Сумчан предупреждают о тумане Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и вечером 15 ноября по г. Сумы и области будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по г. Сумы течение суток составит плюс 2-4 ° С.