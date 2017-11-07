Скрывшийся с места ДТП сумчанин напился с горя

Происшествие случилось на улице Харьковской, вблизи рынка СКД. 56-летний водитель Hyundai H200, двигаясь задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford Fiesta. Указанные действия произошли на глазах у хозяйки припаркованного легковушки. Растерянная хозяйка поврежденного автомобиля и не заметила, как водитель-виновник вышел из своего автомобиля и оставил место ДТП в неизвестном направлении. После этого женщина вызвала патрульных полицейских.
Прибыв на место ДТП, стражи порядка начали оформлять ДТП и разыскивать пропавшего владельца Hyundai H200. Поиски оказались не продолжительными, - мужчина был найден по месту жительства. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, однако сообщил, что пил уже после ДТП, ведь очень перенервничал и не мог успокоиться. Заключение медицинского учреждения подтвердил - водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Патрульные составили на водителя протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч.4 ст.130 (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления опьянения) КоАП.
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