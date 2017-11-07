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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37242

Скрывшийся с места ДТП сумчанин напился с горя

Совершил ДТП, скрылся и решил успокоить нервы, выпив водки, - как результат 3 админпротокола.

Происшествие случилось на улице Харьковской, вблизи рынка СКД. 56-летний водитель Hyundai H200, двигаясь задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford Fiesta. Указанные действия произошли на глазах у хозяйки припаркованного легковушки. Растерянная хозяйка поврежденного автомобиля и не заметила, как водитель-виновник вышел из своего автомобиля и оставил место ДТП в неизвестном направлении. После этого женщина вызвала патрульных полицейских.

Прибыв на место ДТП, стражи порядка начали оформлять ДТП и разыскивать пропавшего владельца Hyundai H200. Поиски оказались не продолжительными, - мужчина был найден по месту жительства. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, однако сообщил, что пил уже после ДТП, ведь очень перенервничал и не мог успокоиться. Заключение медицинского учреждения подтвердил - водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные составили на водителя протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч.4 ст.130 (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления опьянения) КоАП.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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