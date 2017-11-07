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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48210

Спецполиция разоблачила вора на оборонном предприятии в Шостке

Чтобы быстро заработать на продаже цветного металла, 47-летний водитель грузовика пытался вывезти c завода бронзовый диск весом более 7 килограммов в сделанном им тайнике под кабиной автомобиля.

В тот день сотрудники спецполиции области осуществляли оперативное обслуживание прилегающей территории одного из оборонных предприятий города Шостки. После обеда с территории завода в город выехал очередной грузовой автомобиль, который и был проверен полицейскими. В ходе осмотра грузовика, которым управлял 47-летний водитель этого предприятия, полицейские обнаружили под кабиной водителя подозрительный ящик. Осмотрев его содержание, полицейские обнаружили бронзовый диск общим весом 7 килограммов 180 грамм, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«По предварительным оценкам, злоумышленник своими действиями нанес предприятию ущерб на сумму свыше 9 тысяч гривен, - рассказывает Валерий Денищенко, и.о. начальника отделения спецполиции ГУНП области. - С какой целью он вывез с территории оборонного предприятия деталь из цветного металла сейчас устанавливают следователи в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины».

Право Кража Цветмет
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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