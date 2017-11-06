Высший совет правосудия отстранил судью, подозреваемого во взяточничестве Высший совет правосудия принял решение временно отстранить судью в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия 14 ноября 2017 года рассмотрел заявление заместителя генерального прокурора — руководителя САП.Назар Холодницкий подал ходатайство о временном отстранении судьи Хозяйственного суда Сумской области Коваленко Александра Викторовича.

Он отмечает, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК.

ВСП удовлетворил ходатайство Холодницкого отстранить Александра Коваленко от осуществления правосудия временно, до 2 января 2018 года.

Судью подозревают в том, что он просил предоставить неправомерную выгоду взамен на использование служебного положения.

Решением ВСП от 7 ноября 2017 года №3594/0/15-17 предоставлено согласие на содержание судьи Коваленко под стражей. После этого адвокат подал ходатайство, которое было частично удовлетворено ВСП — к судье применена мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн и возложено обязательство, кроме всего прочего, сдать паспорт.