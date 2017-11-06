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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18192

Высший совет правосудия отстранил судью, подозреваемого во взяточничестве

Высший совет правосудия принял решение временно отстранить судью в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия 14 ноября 2017 года рассмотрел заявление заместителя генерального прокурора — руководителя САП.Назар Холодницкий подал ходатайство о временном отстранении судьи Хозяйственного суда Сумской области Коваленко Александра Викторовича.

Он отмечает, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК.

ВСП удовлетворил ходатайство Холодницкого  отстранить Александра Коваленко от осуществления правосудия временно, до 2 января 2018 года.

Судью подозревают в том, что он просил предоставить неправомерную выгоду взамен на использование служебного положения.

Решением  ВСП от 7 ноября 2017 года №3594/0/15-17 предоставлено согласие на содержание судьи Коваленко под стражей. После этого адвокат подал ходатайство, которое было частично удовлетворено ВСП — к судье применена мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн и возложено обязательство, кроме всего прочего, сдать паспорт.

Право Александр Коваленко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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