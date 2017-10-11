В Сумах провели чемпионат области по каратэ

Традиционно соревнования прошли на базе СумГУ и продолжались с самого утра почти до позднего вечера. В турнире приняли участие каратисты из Сум, Полтавы і Ямполя.
В командном зачете победу одержал сумской клуб «Прогресс» - 26 золотых, 23 серебряных и 34 бронзовых наград. Второй - СК «Вадо Кай» (Сумы) - 14-14-26, третий - «Вадо Кай» (Полтава) - 4-6-8. Дальше - СК «Самурай» (Ямполь) - 2-1-2 и СК «Белая лилия» (Сумы) - 0-1-2.
Среди ДЮСШ первенство за Сумской городской КДЮСШ единоборств (18-13-24), вторая - ДЮСШ «Авангард» (11-12-14).
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