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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07194

На Охтирщирні провели фестиваль «Вишневі усмішки»

На базі Охтирського районного будинку культури відбувся районний конкурс читців - гумористів «Вишневі усмішки», присвячений 128-річниці від дня народження Остапа Вишні.

Конкурсну програму представили аматори сільських клубних закладів та учасники драматичних колективів Охтирського РБК.

Кращими серед виконавців стали Тетяна Бєльчінко (Чупахівський СБК), Аліна Сталинська та Данило Баранов  (дитячий театр-студія КЗ «Охтирський РБК», режисер Тетяна Анісімова); Євген Король (народний драматичний театр КЗ «Охтирський РБК», режисер Віталій Трикоз). Всі вони отримали I місце на цьому конкурсі.

Учасники та переможці конкурсу були нагороджені дипломами та запрошені до участі у обласному конкурсі сатири і гумору «Вишневі усмішки».

Досуг Ахтырский район Остап Вишня
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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