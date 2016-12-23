На Охтирщирні провели фестиваль «Вишневі усмішки»

Конкурсну програму представили аматори сільських клубних закладів та учасники драматичних колективів Охтирського РБК.
Кращими серед виконавців стали Тетяна Бєльчінко (Чупахівський СБК), Аліна Сталинська та Данило Баранов (дитячий театр-студія КЗ «Охтирський РБК», режисер Тетяна Анісімова); Євген Король (народний драматичний театр КЗ «Охтирський РБК», режисер Віталій Трикоз). Всі вони отримали I місце на цьому конкурсі.
Учасники та переможці конкурсу були нагороджені дипломами та запрошені до участі у обласному конкурсі сатири і гумору «Вишневі усмішки».
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