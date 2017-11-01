В Сумской мэрии проигнорировали петицию экс-мэра Минаева В Сумском горсовете отказались принимать петицию экс-мэра Геннадия Минаева по поводу достройки петепровода по ул. 20 лет Победы.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Как я и прогнозировал ранее, моя петиция о БЕЗУСЛОВНОЙ достройке в полном объеме путепровода по ул. 20 лет Победы в 2018 году отклонена.

Причем, отклонена вульгарно и цинично. Я уже не говорю том, что отклонена совершенно безосновательно!

Господин Лысенко, не майтесь дурью! Мне совершенно не нужны ответы ваших подчиненных с расшифровкой каких-то ваших поручений и т.п.

Мне, как и всем сумчанам, нужен достроенный путепровод по ул. 20 лет Победы – достроенный полностью, и достроенный именно в 2018 году!

Поэтому дайте команду зарегистрировать мою петицию, чтобы сумчане могли высказать своими подписями свое отношение к необходимости как можно быстрейшей / скорейшей достройки этого столь важного для города объекта и достройки его в полном объеме.

Проект решения сессии Сумского городского совета по этому вопросу, после сбора подписей, я вам лично принесу лично на бело-сердешном блюдечке с голубой каемочкой, можете не утруждать чиновников его подготовкой. Я приду, когда меня пригласят на консультацию, и надиктую текст: кому что брать и куда кому бежать, причем в какие сроки бегать, и кто за что в этих бегах отвечать будет.

Ферштейн, любезный?» - обратился он к нынешнему мэру Александру Лысенко.

Напомним, также в мэрии отказали в регистрации петиции по поводу покупки 45 троллейбусов в 2018 году.