Экс-главный СБУшник Сумщины возглавил черниговское ведомство Соответствующий приказ о назначении Юрия Гончарова на должность начальника управления СБУ в Черниговской области президент Украины подписал сегодня, 14 ноября.

Напомним, Юрий Гончаров проработал начальником управления СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 года до 14 февраля 2017 года.

Справка

Юрий Гончаров родился 20 апреля 1969 года в г. Белополье Сумской области. В 1994 году закончил с отличием Сумской государственный педагогический институт им. А.С. Макаренко (учитель истории), впоследствии прошел обучение в Национальной академии Службы безопасности Украины, которую закончил в 1997 году.

Служебный путь начал в 1995 году в УСБУ в Сумской области с должности старшего оперуполномоченного.

С 2005 по 2013 гг. работал в системе местного самоуправления и общественном секторе. С апреля 2013 по апрель 2014 — заместитель начальника Управления СБ Украины во Львовской области.

В апреле 2014 года назначен на должность первого заместителя начальника Управления СБ Украины в Сумской области.