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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54197

На улице Миргородской в Сумах отравили 6 собак (видео)

На улице Миргородской в Сумах обнаружили шесть трупов бездомных собак.

Всего их там проживало около двух десятков. Умерших трех взрослых и трех щенков утром нашли женщины, приносили еду животным, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Там вышли немного взрослых собак, а так обычно и щенки выбегают, а никто не выбежал. Затем тоже девушка шла за мной с моей работы, тоже видела, что там уже судороги у собак были», - рассказала сумчанка Анна Токаренко. По ее словам, сегодня видели живыми четырех собак, другие исчезли.

«В прошлом году здесь умерло 37 собак. Неделю назад на Тополянская – 17, на Петропавловской сколько еще было. Когда закончится эта бойня собак? Пришли, отравили в пять утра - трупы лежат здесь, доходят. Сколько это будет продолжаться? Когда начнется стерилизация? Когда начнут выделять средства на это, и когда начнут что-нибудь вообще делать?», - спрашивает волонтер Марина Марченко.

На место происшествия волонтеры вызвали полицию: «Следственно-оперативная группа полиции зафиксировала все эти события документально. Сейчас материалы переданы в Сумской отдел полиции. Они зарегистрированы и решается вопрос об открытии уголовного производства за жестокое обращение с животными, статья №299 Уголовного Кодекса Украины», - прокомментировал инспектор отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко.

Максимальное наказание по этой статье в настоящее время составляет до 8 лет лишения свободы.

Сейчас в Сумах около 1600 бездомных собак. Такие цифры называют волонтеры, которые летом считали их. Официально же контролировать численность таких животных, а также проводить стерилизацию и содержать приют должно коммунальное предприятие «Центр ухода за животными». Созданное год назад предприятие в настоящее время ищет участок для размещения центра передержки. Сейчас второй адрес - на Римского-Корсакова, тоже не подходит.

«Задержка в том, что приют должен быть расположен не ближе, чем в 300 метров от зданий, любых зданий: жилых, промышленных или еще каких-то. А участок, который планируется, под эту категорию не вписывается. Проект землеотвода находится в управлении архитектуры и строительства. Пока он не согласован. Ничего нельзя поменять, пока не будет создан именно приют, куда можно будет изолировать их часть, где можно их передерживать и т.д.», - говорит директор КП «Центр ухода за животными» Сумского горсовета Владимир Руденко.

Речь об участке на ул. Римского-Корсакова идет с июля этого года. Раньше собирались поселить бездомных животных на улице Харьковской. Там также нашли преграды для этого - после того, как потратили на забор около 400 тыс. грн. С чем связана задержка по изготовлению проектной документации, начальник управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета Андрей Кривцов предоставить комментарий по этому поводу отказался, сказав, что комментировать ему пока нечего.

Напомним: около 250 бездомных животных живут в центре передержки, созданного волонтерами - на Герасима Кондратьева. Территорию заняли временно - два года назад.

Общество Бездомные собаки Жестокое обращение Отравление Приют для животных Центр ухода за животными
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