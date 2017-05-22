Конотопский борец выиграл кубок Украины

На чемпионат съехались более 150 спортсменов из 19 областей Украины.
Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили и тренера Виктора Гайдука Владислав Кузько, который сейчас выступает за Ривненщину, стал лучшим в весовой категории до 50 кг.
К сожалению, команда Сумщины поделила последнее место на турнире вместе с Кировоградщиной, не завоевав ни одного очка. Лидеры Украины – Киевщина, Винниччина и Киев.
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