Конотопский борец выиграл кубок Украины 10-12 ноября в Николаеве разыграли кубок Украины по Греко-римской борьбе среди юниоров.

На чемпионат съехались более 150 спортсменов из 19 областей Украины.

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили и тренера Виктора Гайдука Владислав Кузько, который сейчас выступает за Ривненщину, стал лучшим в весовой категории до 50 кг.

К сожалению, команда Сумщины поделила последнее место на турнире вместе с Кировоградщиной, не завоевав ни одного очка. Лидеры Украины – Киевщина, Винниччина и Киев.