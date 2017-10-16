Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23141

Шосткинские бойцы победили на Открытом чемпионате Киева

12 ноября в столице прошел Открытый чемпионат Киева по карате сито-рю.

На этом турнире выступили шосткинцы – спортсмены Федерации боевых искусств и детско-юношеского клуба физической подготовки «Патриот», пишет Шостка.info.

На чемпионате Киева они стали лучшими, заняв 1-е общекомандное место.

В активе шосткинцев 16 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. Успеха добились сестры Карина иВалерия Щербак, Даниил Заводчиков, Антон Чубун,Александр Кобец, Александр Соболь, Эмиль Саламов, Владислав Целик. Каждый из них завоевал по несколько медалей разного достоинства.

 
Спорт Каратэ
view counter

По тематике

Вчера 16:36

В Сумах провели чемпионат области по каратэ

11 ноября в Сумах прошел открытый чемпионат области по каратэ WKF....

Сумские бойцы отличились на кубке Украины
06.11.2017 11:00

Сумские бойцы отличились на кубке Украины

4-5 ноября в Днепре проходил кубок Украины по фунакоши шотокан каратэ....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы
24.10.2017 15:22

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

21-22 октября в Италии проходил 44-й чемпионат Европы по каратэ Вадо-Кай....

19.10.2017 08:21

В Сумах пройдет всеукраинский турнир по госоку рю будо

5-й Всеукраинский турнир по госоку рю будо, посвященный 15-летию госоку рю будо в Украине пройдет 20-22 октября в Сумах....

Сумские каратисты отличились в Харькове
16.10.2017 15:19

Сумские каратисты отличились в Харькове

15 октября в Харькове прошел традиционный турнир по каратэ «Кубок Первой столицы»....

Новости

Тарифы растут: в Сумах состоялись общественные слушания по тарифам на тепло (видео)
Сегодня 10:29
В следующем году в Сумах планируют провести массовую стерилизацию бездомных собак
Сегодня 15:44
На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы
Сегодня 15:38
Пожарные тушили гараж и летнюю кухню
Сегодня 15:34
Двух братьев-грабителей взяли под стражу
Сегодня 15:25
На Сумщине браконьер убил косулю (фото)
Сегодня 14:47
На Сумщине четыре села до сих пор без газа из-за бюрократических проволочек в Киеве
Сегодня 14:42
Сумские вокалисты стали лучшими в Днепре
Сегодня 14:33
На Сумщине стало на 221 заслуженного пенсионера больше
Сегодня 14:28
Полицейские Сумского района вернули домой двух заблудившихся в лесу пенсионерок
Сегодня 14:27
В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу
Сегодня 14:18
Женщина «заправила» автомобиль мошеннику на полторы тысячи гривен
Сегодня 13:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.