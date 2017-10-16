Шосткинские бойцы победили на Открытом чемпионате Киева 12 ноября в столице прошел Открытый чемпионат Киева по карате сито-рю.

На этом турнире выступили шосткинцы – спортсмены Федерации боевых искусств и детско-юношеского клуба физической подготовки «Патриот», пишет Шостка.info.

На чемпионате Киева они стали лучшими, заняв 1-е общекомандное место.

В активе шосткинцев 16 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. Успеха добились сестры Карина иВалерия Щербак, Даниил Заводчиков, Антон Чубун,Александр Кобец, Александр Соболь, Эмиль Саламов, Владислав Целик. Каждый из них завоевал по несколько медалей разного достоинства.