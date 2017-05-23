В Сумах состоится выставка и конференция, посвященные энергоэффективности

Цель мероприятия - поощрение малого и среднего бизнеса к внедрению инновационных энергоэффективных технологий и материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных услуг.
Одновременно с конференцией планируется проведение специализированной выставки «Энергоэффективность-2017», которая представит наработки профильных структурных подразделений райгосадминистраций, органов местного самоуправления Сумщины, местных и международных бизнес-структур для жилищно-коммунального хозяйства области. Выставка поможет предприятиям и учреждениям бюджетной сферы, а также представителям малого и среднего бизнеса, широким кругам потребителей сориентироваться в инновационных энергоэффективных технологиях для их дальнейшего внедрения.
На выставку «Энергоэффективность-2017» и Международную конференцию приглашены представители Минрегиона Украины, руководство области, представители объединенных территориальных громад, эксперты по энергоаудиту и энергоменеджменту, руководители отделений государственных банков в Сумской области, работающих в рамках государственных программ по энергосбережению, представители отечественного и иностранного бизнеса.
Торжественное открытие выставки состоится в 10:00. Работать она будет с 9:00 до 17:00. В 11:00 начнет свою работу Международная конференция.
Мероприятие проводится в рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» Сумской торгово-промышленной палатой, управлением жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации, Сумским областным фондом поддержки предпринимательства областного совета и Департаментом экономического развития и торговли облгосадминистрации.
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