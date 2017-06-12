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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели дважды проводили демеркуризацию помещений

За 14 ноября сумские спасатели дважды собирали ртуть в квартирах.

14 ноября в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Нахимова в г. Сумы. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, термометрт разбила хозяйка одной из квартир во время уборки. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию дома.

В тот же день, в 14:30 поступила информация о разбитом медицинский термометр на ул. Кондратьева. Работники Службы спасения прибыли на вызов, собрали разлитую ртуть и провели демеркуризацию помещения.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть
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