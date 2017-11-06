Экс-мэр Сум предлагает решить самый важный вопрос в городе через петицию

«Запланировать в бюджете города Сумы 2018 году все необходимые для выполнения работ по безусловной достройке путепровода на ул. 20 лет Победы от улицы Героев Небесной Сотни [бывшая улица Федько] до улицы Герасима Кондратьева средства и выполнить эти работы в 2018 году в полном объеме.
Детали и нюансы здесь:
https://www.facebook.com/hennadiy.minayev/posts/1532193820201230», - написал автор петиции Минаев Геннадий Михайлович.
Дата начала сбора подписей: 15 ноября 2017. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 15 ноября петицию подписали 24 человека из 250 необходимых.
Напомним, анонсировал свою петицию г-н Минаев еще на прошлой неделе, вчера ее отклонили, однако сегодня неожиданно все-таки поставили на голосование.
«Более важного вопроса в городе Сумы нет! IMHO», - написал на своей странице в фейсбуке экс-мэр.
Поддержать петицию можно здесь.
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