Экс-мэр Сум предлагает решить самый важный вопрос в городе через петицию В мэрии зарегистрировали таки онлайн-петицию бывшего мэра Сум Геннадия Минаева «БЕЗУСЛОВНАЯ достройка путепровода по улице 20 лет Победы в 2018 году в полном объеме!».

«Запланировать в бюджете города Сумы 2018 году все необходимые для выполнения работ по безусловной достройке путепровода на ул. 20 лет Победы от улицы Героев Небесной Сотни [бывшая улица Федько] до улицы Герасима Кондратьева средства и выполнить эти работы в 2018 году в полном объеме.

Детали и нюансы здесь:

https://www.facebook.com/hennadiy.minayev/posts/1532193820201230», - написал автор петиции Минаев Геннадий Михайлович.

Дата начала сбора подписей: 15 ноября 2017. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 15 ноября петицию подписали 24 человека из 250 необходимых.

Напомним, анонсировал свою петицию г-н Минаев еще на прошлой неделе, вчера ее отклонили, однако сегодня неожиданно все-таки поставили на голосование.

«Более важного вопроса в городе Сумы нет! IMHO», - написал на своей странице в фейсбуке экс-мэр.

Поддержать петицию можно здесь.