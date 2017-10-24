Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15118

На Сумщине пиротехники уничтожили 62 устаревших боеприпаса

14 ноября группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожила 22 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 9 артснарядов калибра 76 мм и 1 калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

Днем ранее пиротехники обезвредили 30 122-мм артснарядов. Все взрывоопасные предметы нашел житель с. Шкирмановка Шосткинского района в лесу на расстоянии 2,5 км от жилых домов. Специалисты изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже касаться, а тем более - пытаться самостоятельно изъять. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101». 

Общество Пиротехники Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

13.11.2017 14:51

На Сумщине нашли арсенал боеприпасов

Только за один воскресный выходной день жители Сумской области трижды обращались в полицию по поводу обнаружения старых боеприпасов времен Второй...

30.10.2017 15:00

На Сумщине за неделю уничтожено 34 боеприпаса времен войны

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 32...

27.10.2017 12:43

На Сумщине нашли 27 устаревших боеприпасов

В течение 26 октября на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два 122-мм артиллерийских снаряда. Кроме того,...

25.10.2017 17:46

Пиротехники уничтожили два боеприпаса

В течение 24 октября на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили 82-мм минометную мину и 152-мм артиллерийский...

24.10.2017 16:19

На Сумщине обнаружили четыре устаревших боеприпаса

В течение 23 октября на Сумщине пиротехнический подразделение Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожило один...

Новости

Тарифы растут: в Сумах состоялись общественные слушания по тарифам на тепло (видео)
Сегодня 10:29
В следующем году в Сумах планируют провести массовую стерилизацию бездомных собак
Сегодня 15:44
На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы
Сегодня 15:38
Пожарные тушили гараж и летнюю кухню
Сегодня 15:34
Двух братьев-грабителей взяли под стражу
Сегодня 15:25
На Сумщине браконьер убил косулю (фото)
Сегодня 14:47
На Сумщине четыре села до сих пор без газа из-за бюрократических проволочек в Киеве
Сегодня 14:42
Сумские вокалисты стали лучшими в Днепре
Сегодня 14:33
На Сумщине стало на 221 заслуженного пенсионера больше
Сегодня 14:28
Полицейские Сумского района вернули домой двух заблудившихся в лесу пенсионерок
Сегодня 14:27
В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу
Сегодня 14:18
Женщина «заправила» автомобиль мошеннику на полторы тысячи гривен
Сегодня 13:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.