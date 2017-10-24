На Сумщине пиротехники уничтожили 62 устаревших боеприпаса

Днем ранее пиротехники обезвредили 30 122-мм артснарядов. Все взрывоопасные предметы нашел житель с. Шкирмановка Шосткинского района в лесу на расстоянии 2,5 км от жилых домов. Специалисты изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже касаться, а тем более - пытаться самостоятельно изъять. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101».
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