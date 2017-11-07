Женщина «заправила» автомобиль мошеннику на полторы тысячи гривен

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница другой области. Женщина рассказала правоохранителям, что собиралась приобрести автомобиль, поэтому, нашла на одном из интернет-сайтов соответствующее объявление и телефоном связалась с продавцом. Договорилась с ним о покупке транспорта, обсудив условия доставки и оплаты. Мужчина попросил 1500 гривен предоплаты - будто бы на горючее, и продиктовал номер банковской карточки, куда нужно перечислить средства.
Женщина выполнила эти условия, однако, автомобиля так и не увидела. Сначала продавец уверял ее, что уже в дороге, а потом и вовсе перестал выходить на связь.
Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия по установлению лица афериста. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Правоохранители в очередной раз призывают граждан к осторожности при покупке или продаже товара через Интернет, не доверять телефонным собеседникам и по возможности проверять предоставленную ими информацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Банковский счет 30-летней женщины опустошили неизвестные злоумышленники, а 49-летний мужчина «приобрел» несуществующий товар....
Полицейские Сумского района задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьершей мошенников, которые под видом полицейских вымогали у граждан откуп за непривлечение...
Роменские полицейские разоблачили в мошенничестве 31-летнего местного жителя. Под предлогом срочного звонка мужчина одолжил у приятеля гаджет, а потом незаметно...
Правоохранители Шостки разыскивают афериста, который, сыграв на родственных чувствах 68-летней жительницы Шостки, под предлогом «откупа» от уголовной ответственности ее внука...
В течение прошлых выходных, злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил преступление, добились того, что заставили двух...