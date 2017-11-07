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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40134

Женщина «заправила» автомобиль мошеннику на полторы тысячи гривен

Именно такую сумму «на бензин» попросил перечислить мужчина, который взялся доставить понравившеюся женщине легковушку, чтобы она могла оценить машину перед тем, как ее приобрести.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница другой области. Женщина рассказала правоохранителям, что собиралась приобрести автомобиль, поэтому, нашла на одном из интернет-сайтов соответствующее объявление и телефоном связалась с продавцом. Договорилась с ним о покупке транспорта, обсудив условия доставки и оплаты. Мужчина попросил 1500 гривен предоплаты - будто бы на горючее, и продиктовал номер банковской карточки, куда нужно перечислить средства.

Женщина выполнила эти условия, однако, автомобиля так и не увидела. Сначала продавец уверял ее, что уже в дороге, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия по установлению лица афериста. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители в очередной раз призывают граждан к осторожности при покупке или продаже товара через Интернет, не доверять телефонным собеседникам и по возможности проверять предоставленную ими информацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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