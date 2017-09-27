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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50305

Полиция разыскивает двух грабителей

Двое неизвестных мужчин обманным путем проникли в домовладение жителя села Вильшана Недригайловского района, заморочили различными разговорами ему голову и похитили из дома все сбережения.

Днем возле двора 72-летнего жителя села Вильшана остановился автомобиль ВАЗ-21099 серого цвета, из которого вышли двое смуглых мужчин из числа тех, кто, объезжая населенные пункты, скупает у граждан металл, стеклотару, перья, и старые неработающие бытовые приборы и аккумуляторы.

Заведя разговор с пенсионером, визитеры выяснили, что у мужчины дома есть ненужная ему стеклотара, от которой он хотел бы избавиться, и вместе с ним зашли во двор. Пока хозяин был занят поиском стеклотары и разговорами с одним из незнакомцев, его сообщник, успел незаметно проскользнуть в дом и пошарить в нем. А когда скупщики стеклотары убрались восвояси, мужчина зашел в дом, и заметил, что из ящика в спальне исчезли все его деньги в сумме 5500 гривен. Заподозрив в совершении кражи недавних визитеров, хозяин не стал терять время, и вызвал полицию.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленников.

Их приметы: первый мужчина, ростом 165-175 см, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, был одет в черные брюки, черную куртку и черную бейсболку; второй мужчина: рост 175-185 см на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, был одет в черные спортивные штаны с белыми вставками, черную куртку и черную бейсболку.

Полиция обращается к гражданам быть крайне внимательными и осторожным при общении с незнакомыми людьми, чтобы в конце не стать жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление Розыск
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