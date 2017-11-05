Сумчанин третий раз за год попался пьяным за рулем

В полночь экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Волга-2140, который нарушил ПДД на улице Римского-Корсакова.
Общаясь с водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Мужчина не имел водительского удостоверения, ведь в этом году сумские патрульные дважды останавливали его в нетрезвом состоянии. Впервые это было в апреле, а второй раз в сентябре. Примечательно, что в обоих случаях мужчина отказывался проходить освидетельствование на состояние опьянения, и этот раз не стал исключением.
Сам же гражданин подтвердил, что употреблял спиртные напитки, поэтому в присутствии 2 свидетелей и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Полицейские составили на 58-летнего водителя админматериалы по ч. 3 статьи 130 (управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и ч.3 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП.
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