Патрульные разыскали без вести пропавшего запорожца

Стражи порядка решили поговорить с ним, чтобы, возможно, оказать помощь. Гражданином оказался 58-летний житель Запорожья. Он не смог объяснить не только цель прибытия в Сумы, а и вообще, как сюда попал. По имеющимся базам инспекторы установили, что его разыскивает вся полиция Запорожья, ведь 1 ноября 2017 года по факту его исчезновения было открыто уголовное производство.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу местного отделения полиции. Правоохранители связались со своими коллегами из Запорожья, после чего выяснилось, что мужчина имеет инвалидность и расстройства памяти.
О данном факте полицейские сообщили заявительнице - матери обнаруженного мужчины.
Впоследствии она приехала в Сумы и поблагодарила патрульным за проявленную человечность внимание и заботу, после чего вместе с сыном уехала домой.
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