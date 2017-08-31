Патрульные разыскали без вести пропавшего запорожца Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который не совсем ориентировался на местности.

Стражи порядка решили поговорить с ним, чтобы, возможно, оказать помощь. Гражданином оказался 58-летний житель Запорожья. Он не смог объяснить не только цель прибытия в Сумы, а и вообще, как сюда попал. По имеющимся базам инспекторы установили, что его разыскивает вся полиция Запорожья, ведь 1 ноября 2017 года по факту его исчезновения было открыто уголовное производство.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу местного отделения полиции. Правоохранители связались со своими коллегами из Запорожья, после чего выяснилось, что мужчина имеет инвалидность и расстройства памяти.

О данном факте полицейские сообщили заявительнице - матери обнаруженного мужчины.

Впоследствии она приехала в Сумы и поблагодарила патрульным за проявленную человечность внимание и заботу, после чего вместе с сыном уехала домой.