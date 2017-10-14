В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу

В этом сезоне в соревнованиях принимают участие 6 команд - из Сум, Конотопа и Харькова. Игры первых двух туров пройдут в манеже СумГУ.
1 тур, 18 ноября
15.00 «СумГУ» - «Интайм» Сумы
16.00 «Союз» Сумы - «Конотоп»
17.00 «Харьков» - «СНАУ»
2 тур, 19 ноября
11.00 «Конотоп» - «СумГУ»
12.00 «Интайм» - «Харьков»
13.00 «СНАУ» - «Союз»
3-4 туры пройдут в Конотопе 16-17 декабря.
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