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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18111

В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу

18-19 ноября состоятся первые два тура чемпионата Сумщины по гандболу «Лига Смщины».

В этом сезоне в соревнованиях принимают участие 6 команд - из Сум, Конотопа и Харькова. Игры первых двух туров пройдут в манеже СумГУ.

1 тур, 18 ноября

15.00 «СумГУ» - «Интайм» Сумы

16.00 «Союз» Сумы - «Конотоп»

17.00 «Харьков» - «СНАУ»

2 тур, 19 ноября

11.00 «Конотоп» - «СумГУ»

12.00 «Интайм» - «Харьков»

13.00 «СНАУ» - «Союз»

3-4 туры пройдут в Конотопе 16-17 декабря.

Спорт Гандбол Лига Сумщины
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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