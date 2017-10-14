В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу 18-19 ноября состоятся первые два тура чемпионата Сумщины по гандболу «Лига Смщины».

В этом сезоне в соревнованиях принимают участие 6 команд - из Сум, Конотопа и Харькова. Игры первых двух туров пройдут в манеже СумГУ. 1 тур, 18 ноября 15.00 «СумГУ» - «Интайм» Сумы 16.00 «Союз» Сумы - «Конотоп» 17.00 «Харьков» - «СНАУ» 2 тур, 19 ноября 11.00 «Конотоп» - «СумГУ» 12.00 «Интайм» - «Харьков» 13.00 «СНАУ» - «Союз» 3-4 туры пройдут в Конотопе 16-17 декабря.