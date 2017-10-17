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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28102

На Сумщине стало на 221 заслуженного пенсионера больше

В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.

На этот раз на рассмотрение профильной комиссии подано 19 дел. Из общего количества заявителей 4 претендующих на получение такой пенсии многодетные матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста 5 и более детей; 9 претендентов награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 6 - ветеранов войны, награжденных орденом или медалью «За отвагу».

«В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено уже 221 гражданину, по 16 ходатайствам увеличен размер ранее установленной надбавки за особые заслуги перед Украиной», - отметила Людмила Мусияка.

Общество Пенсии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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