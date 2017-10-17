На Сумщине стало на 221 заслуженного пенсионера больше В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.

На этот раз на рассмотрение профильной комиссии подано 19 дел. Из общего количества заявителей 4 претендующих на получение такой пенсии многодетные матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста 5 и более детей; 9 претендентов награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 6 - ветеранов войны, награжденных орденом или медалью «За отвагу».

«В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено уже 221 гражданину, по 16 ходатайствам увеличен размер ранее установленной надбавки за особые заслуги перед Украиной», - отметила Людмила Мусияка.