Сумские вокалисты стали лучшими в Днепре Молодежный вокальный ансамбль Сумской областной филармонии «Элегия» получил высшую награду ХХVIII Открытого Международного фестиваля-конкурса вокалистов «Осенний вернисаж», который проходил в Днепре.

Среди почти ста участников артистам филармонии удалось выиграть. Они покорили жюри, в составе которого лауреаты международных конкурсов, специалисты оперной подготовки Днепропетровской академии музыки, обладатель Гран-при конкурса вокалистов во Франции «Парижская осень».

Фестиваль проводится традиционно с целью поддержки талантливой молодежи, повышения роли музыки и песни в эстетическом воспитании, популяризации народной и эстрадной песни, создания условий для творческого обмена опытом и музыкальным репертуаром.