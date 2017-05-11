Сумские вокалисты стали лучшими в Днепре

Среди почти ста участников артистам филармонии удалось выиграть. Они покорили жюри, в составе которого лауреаты международных конкурсов, специалисты оперной подготовки Днепропетровской академии музыки, обладатель Гран-при конкурса вокалистов во Франции «Парижская осень».
Фестиваль проводится традиционно с целью поддержки талантливой молодежи, повышения роли музыки и песни в эстетическом воспитании, популяризации народной и эстрадной песни, создания условий для творческого обмена опытом и музыкальным репертуаром.
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