Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33132

Сумские вокалисты стали лучшими в Днепре

Молодежный вокальный ансамбль Сумской областной филармонии «Элегия» получил высшую награду ХХVIII Открытого Международного фестиваля-конкурса вокалистов «Осенний вернисаж», который проходил в Днепре.

Среди почти ста участников артистам филармонии удалось выиграть. Они покорили жюри, в составе которого лауреаты международных конкурсов, специалисты оперной подготовки Днепропетровской академии музыки, обладатель Гран-при конкурса вокалистов во Франции «Парижская осень».

Фестиваль проводится традиционно с целью поддержки талантливой молодежи, повышения роли музыки и песни в эстетическом воспитании, популяризации народной и эстрадной песни, создания условий для творческого обмена опытом и музыкальным репертуаром.

Досуг Вокал Фестиваль Элегия
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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