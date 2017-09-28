На Сумщине четыре села до сих пор без газа из-за бюрократических проволочек в Киеве

Вопрос рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил департаменту экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации продолжать контролировать процесс восстановления газоснабжения в Роменском и Липоводолинском районах, в частности ситуацию с получением обновленных спецразрешений «Укрнафтой» и передачей их в Гоструда для оперативной обработки.
«Давайте доведем этот вопрос до логического завершения, чтобы остальные четыре села в Роменском и Липоводолинском районах получили газ. Я так понимаю, что технические службы готовы, дело за получением разрешений. Очень жаль, что мы здесь на месте помогаем в Киеве государственным учреждениям контактировать между собой. Отсутствие газа - это не наша вина, но страдают наши люди, а значит это наши проблемы. И мы не можем бросить их на произвол судьбы», - прокомментировал Николай Клочко.
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