На Сумщине четыре села до сих пор без газа из-за бюрократических проволочек в Киеве В Роменском и Липоводолинском районах 4 села до сих пор без газа, который отключили уже полгода назад.

Вопрос рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил департаменту экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации продолжать контролировать процесс восстановления газоснабжения в Роменском и Липоводолинском районах, в частности ситуацию с получением обновленных спецразрешений «Укрнафтой» и передачей их в Гоструда для оперативной обработки.

«Давайте доведем этот вопрос до логического завершения, чтобы остальные четыре села в Роменском и Липоводолинском районах получили газ. Я так понимаю, что технические службы готовы, дело за получением разрешений. Очень жаль, что мы здесь на месте помогаем в Киеве государственным учреждениям контактировать между собой. Отсутствие газа - это не наша вина, но страдают наши люди, а значит это наши проблемы. И мы не можем бросить их на произвол судьбы», - прокомментировал Николай Клочко.