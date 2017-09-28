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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42104

На Сумщине четыре села до сих пор без газа из-за бюрократических проволочек в Киеве

В Роменском и Липоводолинском районах 4 села до сих пор без газа, который отключили уже полгода назад.

Вопрос рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил департаменту экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации продолжать контролировать процесс восстановления газоснабжения в Роменском и Липоводолинском районах, в частности ситуацию с получением обновленных спецразрешений «Укрнафтой» и передачей их в Гоструда для оперативной обработки.

«Давайте доведем этот вопрос до логического завершения, чтобы остальные четыре села в Роменском и Липоводолинском районах получили газ. Я так понимаю, что технические службы готовы, дело за получением разрешений. Очень жаль, что мы здесь на месте помогаем в Киеве государственным учреждениям контактировать между собой. Отсутствие газа - это не наша вина, но страдают наши люди, а значит это наши проблемы. И мы не можем бросить их на произвол судьбы», - прокомментировал Николай Клочко.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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