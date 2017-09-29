На Сумщине браконьер убил косулю (фото)

Благодаря совместным усилиям отдела охраны и защиты леса «Конотопского лесхоза» и работников конотопской полиции был задержан житель с. Хижкы Конотопского района по факту браконьерства. У задержанного было изъято остатки косули, которую он добыл в охотничьих угодьях предприятия.
Сейчас все материалы переданы в Конотопский отдел полиции, ведется следствие.
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