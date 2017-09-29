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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4797

На Сумщине браконьер убил косулю (фото)

Администрация ГП «Конотопский лесхоз» сообщает, что 6 ноября был задержан браконьер.

Благодаря совместным усилиям отдела охраны и защиты леса «Конотопского лесхоза» и работников конотопской полиции был задержан житель с. Хижкы Конотопского района по факту браконьерства. У задержанного было изъято остатки косули, которую он добыл в охотничьих угодьях предприятия.

Сейчас все материалы переданы в Конотопский отдел полиции, ведется следствие.

Право Браконьерство Конотопский район
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