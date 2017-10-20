Двух братьев-грабителей взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взято под стражу двух братьев, подозреваемых в грабежах, один из которых длительное время скрывался от следствия.

Конотопской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ряда ограблений одиноких пенсионеров в Конотопском районе. Злоумышленники действовали по проверенной схеме, выбирая пожилых людей. В вечернее или ночное время пробирались в их дома, а дальше у напуганных пенсионеров забирали все сбережения и ценные вещи.

По результатам проведенной оперативно-розыскной работы удалось установить двух грабителей, в отношении одного из них в октябре текущего года утвержден и направлен в суд обвинительный акт, а вот другой длительное время скрывался от следствия. Благодаря принципиальной позиции правоохранителей сообщник обвиняемого пока также задержан. Ему 33 года, он житель одного из сел Конотопского района, до этого уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось в ходе следствия, задержанный кроме обвиняемого «работал» еще и со своим родным 36-летним братом, который также имеет богатый криминальный опыт. Сейчас братьям сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины, по ходатайству прокуратуры их взяли под стражу.

По словам руководителя Конотопской местной прокуратуры Сергея Сегиды, собрано достаточно доказательств причастности младшего к трем грабежам, два из которых он совершил с обвиняемым, а один - с братом. Старшему инкриминируется один эпизод преступной деятельности, а именно ограбление 77-летней бабушки, которое произошло 3 ноября 2017 года. Тогда братья забрали у пенсионерки 23 тыс. грн, которые она хранила под матрасом. Досудебное следствие продолжается, проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Как обвиняемому, так и подозреваемым братьям грозит лишение свободы от 4 до 8 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.