Пожарные тушили гараж и летнюю кухню 14 ноября в 15:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража и летней кухни под одной крышей на ул. Набережная в г. Бурынь.

О пожаре сообщила жена хозяина, которая из окна жилого дома увидела сильный дым и пламя из помещения гаража. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Через 5 минут пожарные прибыли на вызов. Как было установлено, происходило горение перекрытия и кровли гаража и летней кухни под одной крышей по всей площади. В гараже находился автомобиль ВАЗ 2105, который спасатели немедленно переместили в безопасное место. Силами двух отделений в 16:25 пожар был локализован, а в 17:08 - ликвидирован. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было не допущено перекидывание огня на рядом расположенный жилой дом.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади и перекрытие на площади до 6 м. Кв.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требованиям - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.