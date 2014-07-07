На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы Поручение изучить возможность создания музея Конотопской битвы дал глава Конотопской райгосадминистрации Николай Горбенко во время рабочего совещания по вопросу проведения мероприятий по празднованию победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве.

Присутствующие представители соответствующих служб райгосадминистрации, управления Госгеокадастра в Конотопском районе, Шаповаловской громады обсудили перспективы сооружения мемориального комплекса, посвященного Конотопский битве в селе Шаповаловка Конотопского района и вынесения данного вопроса на обсуждение с общественностью Конотопщины.