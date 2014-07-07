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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3821

На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы

Поручение изучить возможность создания музея Конотопской битвы дал глава Конотопской райгосадминистрации Николай Горбенко во время рабочего совещания по вопросу проведения мероприятий по празднованию победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве.

Присутствующие представители соответствующих служб райгосадминистрации, управления Госгеокадастра в Конотопском районе, Шаповаловской громады обсудили перспективы сооружения мемориального комплекса, посвященного Конотопский битве в селе Шаповаловка Конотопского района и вынесения данного вопроса на обсуждение с общественностью Конотопщины.

Общество Конотопская битва
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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