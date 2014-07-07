На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы

Присутствующие представители соответствующих служб райгосадминистрации, управления Госгеокадастра в Конотопском районе, Шаповаловской громады обсудили перспективы сооружения мемориального комплекса, посвященного Конотопский битве в селе Шаповаловка Конотопского района и вынесения данного вопроса на обсуждение с общественностью Конотопщины.
6-9 липня у Конотопі пройде традиційний патріотичний фестиваль «Конотопська битва – 2017»....
На Сумщине отметили 357-ую годовщину победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве 1659 года....
В субботу, 11 июля, Конотопщина будет отмечать 356-ую годовщину победы войска под руководством гетмана Украины Ивана Выговского в битве 1659...
Торжественное открытие памятного знака-камня состоится 11 июля в 14 часов в Конотопе на площадке возле ДК «Звездный»....
Жители и гости Сумщины отметили 355-годовщину исторической битвы между войсками гетмана Ивана Выговского и Московского царства.... 7