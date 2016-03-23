В следующем году в Сумах планируют провести массовую стерилизацию бездомных собак Исполком Сумского горсовета и ООО «Четыре лапы Украина» подписали Меморандум о совместных действиях в отношении гуманного регулирования численности бездомных животных в Сумах.

Документ предусматривает содействие сторон реализации Программы гуманного регулирования численности и защиты бездомных животных на территории города, в рамках которой ООО «Четыре лапы Украина» среди прочего проведет в Сумах стерилизацию и вакцинацию бездомных собак.

Как сообщила директор ООО «Четыре лапы Украина» Александра Лисчишина, для этого в Сумы прибудут ветеринары, ловцы животных, администратор, смотритель, мобильная операционная и машина для отлова животных.

Собак будут отлавливать гуманным способом – руками, и только напуганных или агрессивных предварительно будут усыплять. После осмотра, стерилизации и вакцинации от бешенства животных сутки будут держать под наблюдением, а потом возвращать в места, где отловили. Всех животных, которые пройдут такую процедуру, обозначат голубой биркой, а информацию о таких собак занесут в специальную базу данных. Александра Лисчишина отметила, что каждый день их специалисты могут провести соответствующие медицинские манипуляции с около 10 животными. Точное количество собак, которых общество охватит своим вниманием, определят позже, так же как и сроки проведения работ. Обычно такую работу ООО «Четыре лапы Украина» проводит в период с марта по ноябрь.

Кроме чисто медицинских процедур, благотворители планируют устроить просветительские акции для детей и взрослых, где, в частности, будут рассказывать о необходимости стерилизации животных и первопричины такого явления как бездомные животные, главным из которых считают безответственность людей. Также специалисты ООО «Четыре лапы Украина» готовы обучать работников КП «Центр ухода за животными».

Секретарь городского совета Андрей Баранов отметил, что проведение такой работы необходимо для города и поблагодарил волонтеров за содействие. Чиновник сообщил, что со своей стороны город берется предоставить помещение для содержания собак, берет на себя утилизацию биоотходов и расходы, связанные с пребыванием специалистов в Сумах.