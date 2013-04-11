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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58346

В Сумах определили самых и быстрых и умных школьников

13 ноября в выставочном центре «Ильинский» собралось 600 юных интеллектуалов посоревноваться в интеллектуальной игре «Своя игра».

Организаторами соревнований выступили отдел по делам молодежи и спорта Сумского городского совета совместно с общественной организацией «Интеллект клуб».

В итоге, после нескольких часов интеллектуальных баталий определили победителей и призеров.

5 классы

1. «Бермудский параллелепипед» (Интеллект-клуб ПДЮ) – 760 очков

2. «Пятнашка» (15 школа) - 740

3. «Смайлики» (13 школа) - 560

6 классы

1. «Летающие чебуреки» (ИК ПДЮ) - 940

2. «Розумашка» (гимназия № 1) - 810

3. «Googlekids» (2 школа) - 790

7 классы

1. «Всезнайки-1» (1 школа) - 760

2. «Prosperitas» (гимназия Prosperitas) - 590

3. «LuckHunters» (15 школа) - 340

8 классы

1. «venividivici» (25 школа) - 1200

2. «Жирный улов» (27 школа) - 900

3. «Фортуна» (15 школа) - 590

9 класс

1. «Креатив» (21 школа) - 690

2. «Эрудиты» (гимназия № 1) - 430

3. «Шукачі пригод» (15 школа) - 400

10 классы

1. «Домкрат Генри Форда-Рузвельта» (ИК ПДЮ) - 1000

2. «Десятый квартал» (29 школа) - 960

3. «Эврика» (20 школа) - 790

11 классы

1. «Ричард слоновое сердце» (ИК ПДЮ) - 1050

2. «ОНИКС» (7 школа) - 620

3. «Кебета» (Областная гимназия) – 420

Досуг Интеллектуальные игры Эрудит-квартет
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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