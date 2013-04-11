В Сумах определили самых и быстрых и умных школьников

Организаторами соревнований выступили отдел по делам молодежи и спорта Сумского городского совета совместно с общественной организацией «Интеллект клуб».
В итоге, после нескольких часов интеллектуальных баталий определили победителей и призеров.
5 классы
1. «Бермудский параллелепипед» (Интеллект-клуб ПДЮ) – 760 очков
2. «Пятнашка» (15 школа) - 740
3. «Смайлики» (13 школа) - 560
6 классы
1. «Летающие чебуреки» (ИК ПДЮ) - 940
2. «Розумашка» (гимназия № 1) - 810
3. «Googlekids» (2 школа) - 790
7 классы
1. «Всезнайки-1» (1 школа) - 760
2. «Prosperitas» (гимназия Prosperitas) - 590
3. «LuckHunters» (15 школа) - 340
8 классы
1. «venividivici» (25 школа) - 1200
2. «Жирный улов» (27 школа) - 900
3. «Фортуна» (15 школа) - 590
9 класс
1. «Креатив» (21 школа) - 690
2. «Эрудиты» (гимназия № 1) - 430
3. «Шукачі пригод» (15 школа) - 400
10 классы
1. «Домкрат Генри Форда-Рузвельта» (ИК ПДЮ) - 1000
2. «Десятый квартал» (29 школа) - 960
3. «Эврика» (20 школа) - 790
11 классы
1. «Ричард слоновое сердце» (ИК ПДЮ) - 1050
2. «ОНИКС» (7 школа) - 620
3. «Кебета» (Областная гимназия) – 420
26-29 марта в Одессе проходили чемпионаты Украины по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра» и «Эрудит-квартет» среди школьников....
В Одессе состоялись школьные чемпионаты Украины по интеллектуальным играм....