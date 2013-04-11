В Сумах определили самых и быстрых и умных школьников 13 ноября в выставочном центре «Ильинский» собралось 600 юных интеллектуалов посоревноваться в интеллектуальной игре «Своя игра».

Организаторами соревнований выступили отдел по делам молодежи и спорта Сумского городского совета совместно с общественной организацией «Интеллект клуб». В итоге, после нескольких часов интеллектуальных баталий определили победителей и призеров. 5 классы 1. «Бермудский параллелепипед» (Интеллект-клуб ПДЮ) – 760 очков 2. «Пятнашка» (15 школа) - 740 3. «Смайлики» (13 школа) - 560 6 классы 1. «Летающие чебуреки» (ИК ПДЮ) - 940 2. «Розумашка» (гимназия № 1) - 810 3. «Googlekids» (2 школа) - 790 7 классы 1. «Всезнайки-1» (1 школа) - 760 2. «Prosperitas» (гимназия Prosperitas) - 590 3. «LuckHunters» (15 школа) - 340 8 классы 1. «venividivici» (25 школа) - 1200 2. «Жирный улов» (27 школа) - 900 3. «Фортуна» (15 школа) - 590 9 класс 1. «Креатив» (21 школа) - 690 2. «Эрудиты» (гимназия № 1) - 430 3. «Шукачі пригод» (15 школа) - 400 10 классы 1. «Домкрат Генри Форда-Рузвельта» (ИК ПДЮ) - 1000 2. «Десятый квартал» (29 школа) - 960 3. «Эврика» (20 школа) - 790 11 классы 1. «Ричард слоновое сердце» (ИК ПДЮ) - 1050 2. «ОНИКС» (7 школа) - 620 3. «Кебета» (Областная гимназия) – 420