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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45145

Копы нашли водителя, въехавшего в чужое авто и скрывшегося с места аварии

Патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места ДТП.

Происшествие случилось на улице Героев Крут. Владелец автомобиля Volkswagen Golf, утром, обнаружил повреждения на своем авто, о чем сообщил на линию 102. Стражи порядка начали обследовать прилегающую территорию, где неподалеку обнаружили автомобиль ВАЗ-2107, который имел механические повреждения характерные для ДТП и остатки лакокрасочного покрытия иномарки.

По имеющимся базам данных патрульные установили владельца авто, который проживает неподалеку. Найти его удалось дома. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Во время общения он признался в совершении ДТП, сообщив, что пил уже после ДТП. В присутствии 2 свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,08 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка оформили ДТП и составили на мужчину 3 админматериала: по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч.4 ст.130 (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления опьянения) КоАП.

Право Дтп
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