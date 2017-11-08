На Сумщине поймали трех «металлистов»

Использовать в быту рельсы с железнодорожной узкоколейки, ведущей к территории одного из неработающих предприятий в Ахтырском районе, решил 28-летний житель соседнего поселка. Пользуясь тем, что железнодорожная ветка уже давно не используется, мужчина разобрал несколько метров железнодорожного пути. Часть похищенного он сбыл на пункте приема металлолома, а другую - оставил для использования в собственном хозяйстве. Сейчас все похищенные металлические изделия полицейские изъяли, а жителю района теперь грозит уголовная ответственность за содеянное.
На кражах металла попались и 42-летний житель Липовой Долины и 28-летний серединабудчанин. Если в первом случае подозреваемый стянул с территории местного предприятия 300 кг металлолома, то второй «металлоискатель» тайно похитил металлические изделия с частного двора. Общий вес похищенного им металла составляет около полтонны. В обоих случаях похищенный металл злоумышленники сбывали как металлолом.
По всем этим фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В совершении этих имущественных преступлений обоснованно подозреваются 15 жителей Ахтырского, Лебединского, Белопольского, Бурынского, Глуховского, Липоводолинского и Сумского районов....
С начала года полицейские уже раскрыли 1719 краж на территории области....
Работники Белопольского и Бурынского отделений полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении краж металлических изделий с захоронений на...
Эти имущественные преступления совершили шесть злоумышленников в Ахтырском, Липоводолинском, Конотопском, Кролевецком, Недригайловском и Тросянецком районах....
Полиция Сумщины просит граждан серьезно относиться к сохранению собственного имущества....