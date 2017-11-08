На Сумщине поймали двух велоугонщиков Двух велосипедных воров разоблачили полицейские в Конотопе и Глуховском районах.

В одном из сел Конотопского района 35-летний местный житель, прокравшись в соседний двор, украл из летней кухни велосипед. А 70-летний житель села на Глуховщине похитил двухколесник у односельчанки, чтобы разжиться деньгами на выпивку. Сейчас, кроме кражи велосипеда, полицейские обоснованно подозревают пожилого мужчину в краже 178 килограмм кукурузы с соседнего земельного участка агрофирмы. Как и в первом случае, все похищенное человек сбыл в обмен на спиртное.

По всем этим фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.