На Сумщине поймали двух велоугонщиков

В одном из сел Конотопского района 35-летний местный житель, прокравшись в соседний двор, украл из летней кухни велосипед. А 70-летний житель села на Глуховщине похитил двухколесник у односельчанки, чтобы разжиться деньгами на выпивку. Сейчас, кроме кражи велосипеда, полицейские обоснованно подозревают пожилого мужчину в краже 178 килограмм кукурузы с соседнего земельного участка агрофирмы. Как и в первом случае, все похищенное человек сбыл в обмен на спиртное.
По всем этим фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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