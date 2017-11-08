«Сумы» сыграли вничью с любителями

Игра завершилась вничью 1:1. В первом тайме соперники обменялись голами: на точный удар Дмитрия Тарабара хозяева ответили голом Александра Стецюка.
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