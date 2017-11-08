Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57146

«Сумы» сыграли вничью с любителями

15 ноября ПФК «Сумы» сыграл в контрольном поединке против чемпиона Сумщины среди аматоров роменским «Агробизнес ТСК».

Игра завершилась вничью 1:1. В первом тайме соперники обменялись голами: на точный удар Дмитрия Тарабара хозяева ответили голом Александра Стецюка.

Уже 18 ноября «сумчане» проведут последний матч в этом году – на выезде против МФК «Николаев».

Спорт Агробизнес TSK ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

«Агробизнес ТSK» получил золотые медали
Сегодня 11:02

«Агробизнес ТSK» получил золотые медали

15 ноября роменская команда «Агробизнес ТSK» получила заслуженные медали чемпионата Сумщины по футболу-2017....

14.11.2017 10:33

«Сумы» проиграли «Ворскле»

13 ноября ПФК «Сумы» сыграл товарищеский матч против полтавской «Ворсклы»....

11.11.2017 16:19

«Нефтяник» минимально обыграл «Николаев»

Сегодня, 11 ноября, ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» принимал МФК «Николаев»....

11.11.2017 16:01

«Сумы» и «Оболонь-Бровар» не смогли забить

Сегодня, 11 ноября, ПФК «Сумы» принимал киевскую «Оболонь-Бровар»....

Сумчане сыграют с «пивоварами»
10.11.2017 11:46

Сумчане сыграют с «пивоварами»

В субботу, 11 ноября, ПФК «Сумы» сыграет последний домашний матч в осенней части первенства Украины по футболу в первой лиге....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.