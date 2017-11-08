«Сумы» сыграли вничью с любителями 15 ноября ПФК «Сумы» сыграл в контрольном поединке против чемпиона Сумщины среди аматоров роменским «Агробизнес ТСК».

Игра завершилась вничью 1:1. В первом тайме соперники обменялись голами: на точный удар Дмитрия Тарабара хозяева ответили голом Александра Стецюка. Уже 18 ноября «сумчане» проведут последний матч в этом году – на выезде против МФК «Николаев».