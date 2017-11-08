В Шостке сдали барельеф Дзержинского в музей

«Фотофакт: во время ремонтных работ в зале совещаний Шосткинского отдела полиции был найден исторический артефакт.
Барельеф с профильным изображением Феликса Дзержинского прятался под декоративной плитой с изображением Государственного герба Украины.
«Привет из прошлого» был осторожно снят и передан, в качестве экспоната, в местный краеведческий музей.
Работники историко-культурного учреждения провели экскурсию по музею, продемонстрировав интересные экспозиции. Большая им благодарность!» - написал полицейский.
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