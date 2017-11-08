В Шостке сдали барельеф Дзержинского в музей Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач.

«Фотофакт: во время ремонтных работ в зале совещаний Шосткинского отдела полиции был найден исторический артефакт. Барельеф с профильным изображением Феликса Дзержинского прятался под декоративной плитой с изображением Государственного герба Украины. «Привет из прошлого» был осторожно снят и передан, в качестве экспоната, в местный краеведческий музей. Работники историко-культурного учреждения провели экскурсию по музею, продемонстрировав интересные экспозиции. Большая им благодарность!» - написал полицейский.