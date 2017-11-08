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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:16220

В Шостке сдали барельеф Дзержинского в музей

Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач.

«Фотофакт: во время ремонтных работ в зале совещаний Шосткинского отдела полиции был найден исторический артефакт.

Барельеф с профильным изображением Феликса Дзержинского прятался под декоративной плитой с изображением Государственного герба Украины.

«Привет из прошлого» был осторожно снят и передан, в качестве экспоната, в местный краеведческий музей.

Работники историко-культурного учреждения провели экскурсию по музею, продемонстрировав интересные экспозиции. Большая им благодарность!» - написал полицейский.

Право Валерий Строкач Дзержинский Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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