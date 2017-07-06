Сумчане смогут голосовать за проекты общественного бюджета через Приват24

Применение такого инструмента электронной демократии стало возможным благодаря сотрудничеству Сумского городского совета, ПриватБанка и кампании SocialBoost.
«Мы обратились с подобным предложением к партнерам - разработчикам веб-портала «Общественный проект» и ПриватБанку. Нам оперативно пошли на встречу, и были достигнуты соответствующие договоренности», - рассказал секретарь городского совета, председатель Координационного совета по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета Сум Андрей Баранов.
«Горожане, которые зарегистрированы в базе банка как жители г. Сумы, получат через мобильный банк Privat24 приглашение проголосовать. Все, что нужно будет сделать дальше - найти проект, который Вы поддерживаете, и нажать «Голосовать». Это полностью меняет парадигму электронной демократии - не человек идет голосовать, а город приходит к нему с просьбой отдать свой голос», - комментирует креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов.
Заметим, что подобный формат голосования уже опробован в Киеве и Львове.
Напомним, что голосование за проекты общественного бюджета в Сумах стартует 24 ноябрь и продлится до 7 декабря включительно.
Сумчане могут поддержать один локальный и один общегородской проекты.
Сделать это можно онлайн на веб-портале «Общественный проект» или в одном из пунктов для бумажного голосования, заполнив соответствующий бланк.
На реализацию идей сумчан в 2018 году предусмотрено 9 млн. грн.
Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы утвердил перечень проектов, которые выносятся на голосование....
Мини-футбольное поле и бадминтонная площадка, размещение которых планировалось в детском парке «Сказка» в рамках партиципаторного бюджета, пока откладывается....
Полностью завершена работа над 3D-экскурсией для города Сумы....
В Сумах продлили срок подачи приема проектов в рамках бюджета участия....
В сумских библиотеках организованы пункты приема проектов общественного бюджета. Они будут работать во всех городских библиотеках с 3 июля по...