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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4044

Сумчане смогут голосовать за проекты общественного бюджета через Приват24

Жители Сум смогут поддержать проекты общественного (партиципаторного) бюджета с использованием мобильного приложения Privat24.

Применение такого инструмента электронной демократии стало возможным благодаря сотрудничеству Сумского городского совета, ПриватБанка и кампании SocialBoost.

«Мы обратились с подобным предложением к партнерам - разработчикам веб-портала «Общественный проект» и ПриватБанку. Нам оперативно пошли на встречу, и были достигнуты соответствующие договоренности», - рассказал секретарь городского совета, председатель Координационного совета по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета Сум Андрей Баранов.

«Горожане, которые зарегистрированы в базе банка как жители г. Сумы, получат через мобильный банк Privat24 приглашение проголосовать. Все, что нужно будет сделать дальше - найти проект, который Вы поддерживаете, и нажать «Голосовать». Это полностью меняет парадигму электронной демократии - не человек идет голосовать, а город приходит к нему с просьбой отдать свой голос», - комментирует креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов.

Заметим, что подобный формат голосования уже опробован в Киеве и Львове.

Напомним, что голосование за проекты общественного бюджета в Сумах стартует 24 ноябрь и продлится до 7 декабря включительно.

Сумчане могут поддержать один локальный и один общегородской проекты.

Сделать это можно онлайн на веб-портале «Общественный проект» или в одном из пунктов для бумажного голосования, заполнив соответствующий бланк.

На реализацию идей сумчан в 2018 году предусмотрено 9 млн. грн.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет
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