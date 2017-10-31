Из-за порыва Девятка снова без воды

В связи с аварийно-ремонтными работами по проспекту Михаила Лушпы, 11 сегодня, 16 ноября, в 10:20 прекращено водоснабжение домов №№ 9, 11, 13, 15 по проспекту Михаила Лушпы, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по ул. Заливная. По завершении аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о временном отключении холодной воды....
КП «Горводоканал» снова сообщает об остановке Токаревского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора....
В связи с проведением работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по ул. 20 лет Победы в среду, 1 ноября,...