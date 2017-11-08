«Агробизнес ТSK» получил золотые медали

На стадионе им. В.Окипного в Ромнах было людно - проходила товарищеская встреча между командами «Агробизнес ТSK» (Ромны) и ПФК «Сумы» (Сумы), которая завершилась вничью 1:1.
По окончании игры состоялось торжественное награждение победителя чемпионата Сумщины по футболу 2017 года.
Со словами приветствия к футболистам, присутствующим и болельщикам обратились вице-президент Федерации футбола Сумщины Альберт Молгамов, президент ФК «Агробизнес- ТSK», депутат областного совета Геннадий Свирский и начальник отдела молодежи и спорта исполнительного комитета Роменского городского совета Владимир Мельник.
Победитель чемпионата Сумщины-2017 - команда «Агробизнес ТSK» - получила кубок, диплом и вымпел ФФС, игроки и тренеры команды - золотые медали и громкие аплодисменты болельщиков.
Игрока команды «Агробизнес ТSK» Андрея Анцибор признан лучшим бомбардиром чемпионата.
Напомним, роменчане уже в четвертый раз подряд стали победителями областного турнира.
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