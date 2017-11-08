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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0279

«Агробизнес ТSK» получил золотые медали

15 ноября роменская команда «Агробизнес ТSK» получила заслуженные медали чемпионата Сумщины по футболу-2017.

На стадионе им. В.Окипного в Ромнах было людно - проходила товарищеская встреча между командами «Агробизнес ТSK» (Ромны) и ПФК «Сумы» (Сумы), которая завершилась вничью 1:1.

По окончании игры состоялось торжественное награждение победителя чемпионата Сумщины по футболу 2017 года.

Со словами приветствия к футболистам, присутствующим и болельщикам обратились вице-президент Федерации футбола Сумщины Альберт Молгамов, президент ФК «Агробизнес- ТSK», депутат областного совета Геннадий Свирский и начальник отдела молодежи и спорта исполнительного комитета Роменского городского совета Владимир Мельник.

Победитель чемпионата Сумщины-2017 - команда «Агробизнес ТSK» - получила кубок, диплом и вымпел ФФС, игроки и тренеры команды - золотые медали и громкие аплодисменты болельщиков.

Игрока команды «Агробизнес ТSK» Андрея Анцибор признан лучшим бомбардиром чемпионата.

Напомним, роменчане уже в четвертый раз подряд стали победителями областного турнира.

Спорт Агробизнес TSK Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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