«Агробизнес ТSK» получил золотые медали 15 ноября роменская команда «Агробизнес ТSK» получила заслуженные медали чемпионата Сумщины по футболу-2017.

На стадионе им. В.Окипного в Ромнах было людно - проходила товарищеская встреча между командами «Агробизнес ТSK» (Ромны) и ПФК «Сумы» (Сумы), которая завершилась вничью 1:1.

По окончании игры состоялось торжественное награждение победителя чемпионата Сумщины по футболу 2017 года.

Со словами приветствия к футболистам, присутствующим и болельщикам обратились вице-президент Федерации футбола Сумщины Альберт Молгамов, президент ФК «Агробизнес- ТSK», депутат областного совета Геннадий Свирский и начальник отдела молодежи и спорта исполнительного комитета Роменского городского совета Владимир Мельник.

Победитель чемпионата Сумщины-2017 - команда «Агробизнес ТSK» - получила кубок, диплом и вымпел ФФС, игроки и тренеры команды - золотые медали и громкие аплодисменты болельщиков.

Игрока команды «Агробизнес ТSK» Андрея Анцибор признан лучшим бомбардиром чемпионата.

Напомним, роменчане уже в четвертый раз подряд стали победителями областного турнира.