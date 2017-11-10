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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50131

Конотопские полицейские поймали очередного любителя наркотиков

В ходе проведения обыска конотопские полицейские обнаружили и изъяли у жителя Конотопа посуду, приборы и ингредиенты, необходимые для изготовления тяжелого наркотика.

Когда жители одной из конотопских многоэтажек пожаловались на своего соседа, который якобы готовит наркотики, в результате чего они страдают от вони и запаха ацетона, работники полиции сразу же выехали на вызов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В ходе проведения санкционированного осмотра жилища 25-летнего молодого человека полицейские нашли полное подтверждение сообщению граждан. В квартире подозреваемого обнаружили бутылку с остатками жидкости бурого цвета, посуду, приборы и составляющие, необходимые для изготовления наркотиков.

Работникам полиции мужчина пояснил, что действительно производил наркотики для собственного потребления, без цели сбыта. Готовил из зерен мака, растворителя и других ингредиентов, которые приобрел в магазине.

«Все изъятое было направлено на экспертное исследование, и специалисты подтвердили, что найденное бурое вещество является наркотиком - опием ацетилированным, - комментирует и.о. начальника Конотопского отдела полиции Марина Панова. - В отношении подозреваемого уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта».

Право Конотоп Наркотики
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