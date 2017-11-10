Пограничники задержали грузовик с лошадьми Утром 15 ноября в Краснопольском районе военнослужащие Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы задержали автомобиль с лошадьми.

Пограничный наряд на автодороге неподалеку с. Михайловка, которое в контролируемом пограничном районе, остановил автомобиль марки «Mercedes-Benz» украинской регистрации, на котором наш соотечественник перевозил лошадей. Всего в автофургоне, который двигался в направлении границы, пограничники насчитали 8 скакунов. Никаких товаро-сопроводительных документов на живой товар у водителя не было.

Сейчас задержанный автомобиль вместе с лошадьми доставлен в Краснопольское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе.