Пограничники задержали грузовик с лошадьми

Пограничный наряд на автодороге неподалеку с. Михайловка, которое в контролируемом пограничном районе, остановил автомобиль марки «Mercedes-Benz» украинской регистрации, на котором наш соотечественник перевозил лошадей. Всего в автофургоне, который двигался в направлении границы, пограничники насчитали 8 скакунов. Никаких товаро-сопроводительных документов на живой товар у водителя не было.
Сейчас задержанный автомобиль вместе с лошадьми доставлен в Краснопольское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе.
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