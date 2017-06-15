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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10179

Спасатели провели демеркуризацию помещения, где разбился медицинский термометр

15 ноября в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Рабочая в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, термометр разбил сын хозяйки одной из квартир. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию помещения.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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