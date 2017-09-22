В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий СумГУ сообщает об изменении тарифов на содержание общежитий.

Размер тарифа не пересматривался более 10 лет. Он был утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 23.01.2007 № 29.

С момента утверждения действующего тарифа произошли значительные изменения в действующем законодательстве, а именно: повысилась минимальная заработная плата с 400 грн до 3200 грн (в действующем тарифе учтен размер минимальной заработной платы за 2007 год), увеличилась стоимость электроэнергии для общежитий в среднем на 428% (с 0,18-0,2364 грн/КВт с НДС до 0,90 грн/КВт с НДС); заключались новые договоры на обслуживание с подрядными организациями.

Украинская академия банковского дела (до момента присоединения к Сумскому государственному университету) вообще не имела утвержденного размера тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий по общежитиям № 1а, № 2а, № 3а, поэтому размер тарифов по этим общежитиям утверждается впервые.

Расчет планового тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий выполнен в соответствии с требованиями постановления КМУ от 01.06.2011 № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» и приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 11.05. 2004 г. № 105 «Межотраслевые нормы численности рабочих, обслуживающих общественные здания».

Приведение тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий до уровня, покрывающего экономически обоснованные расходы университета является необходимым шагом для обеспечения предоставления услуг надлежащего качества, а также для получения субсидий и льгот жителями общежитий.

Сумской государственный университет принимает письменные замечания и предложения от жителей общежития в течение 14 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, кабинет Г503 и по телефону: 33-33-93.

Тарифы можно посмотреть здесь.