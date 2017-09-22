В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий

Размер тарифа не пересматривался более 10 лет. Он был утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 23.01.2007 № 29.
С момента утверждения действующего тарифа произошли значительные изменения в действующем законодательстве, а именно: повысилась минимальная заработная плата с 400 грн до 3200 грн (в действующем тарифе учтен размер минимальной заработной платы за 2007 год), увеличилась стоимость электроэнергии для общежитий в среднем на 428% (с 0,18-0,2364 грн/КВт с НДС до 0,90 грн/КВт с НДС); заключались новые договоры на обслуживание с подрядными организациями.
Украинская академия банковского дела (до момента присоединения к Сумскому государственному университету) вообще не имела утвержденного размера тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий по общежитиям № 1а, № 2а, № 3а, поэтому размер тарифов по этим общежитиям утверждается впервые.
Расчет планового тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий выполнен в соответствии с требованиями постановления КМУ от 01.06.2011 № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» и приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 11.05. 2004 г. № 105 «Межотраслевые нормы численности рабочих, обслуживающих общественные здания».
Приведение тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий до уровня, покрывающего экономически обоснованные расходы университета является необходимым шагом для обеспечения предоставления услуг надлежащего качества, а также для получения субсидий и льгот жителями общежитий.
Сумской государственный университет принимает письменные замечания и предложения от жителей общежития в течение 14 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, кабинет Г503 и по телефону: 33-33-93.
Тарифы можно посмотреть здесь.
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