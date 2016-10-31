Дом 24-летней секретарши Сумского админсуда продается за $125000 (фото)

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Согласно данным Единого судебного реестра по этому адресу в июне 2012 года 12 соток купила 19-летняя Яна Сусиденко, которая ныне известна как секретарша Сумского окружного админсуда. На этом участке она построила три дома площадью 221, 195 и 194 квадратных метра.
Два дома из трех попали в декларации Сусиденко, а третий с землей под ним Сусиденко в конце 2014 года подарила 86-летнему Прокопию Малюку.
В декларации секретарша суда также указала, что ездит на Audi Q7 2007 года выпуска. Эту машину в июле 2016 года ей дала в пользование 80-летняя пенсионерка Валентина Майковская. Эта же пенсионерка регистрировалась до 2012 года владелицей земли в поместье по ул. Багряного в Сумах, где сейчас живет глава хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко.
Напомним, последнего 1 ноября задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве $ 26 тыс. взятки. По адресу имения Александра Коваленко также регистрировался отец Яны Сусиденко - Сергей.
Согласно декларации Яны Сусиденко за 2016 год, ее заработная плата составляла 17,5 тыс. грн. Никаких денежных активов, корпоративных прав, ценных бумаг, бизнеса женщина не декларировала.
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