Дом 24-летней секретарши Сумского админсуда продается за $125000 (фото) Дом площадью 200 кв. м продается в Сумах за $ 125 тыс.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на объявления в сети интернет.

Согласно данным Единого судебного реестра по этому адресу в июне 2012 года 12 соток купила 19-летняя Яна Сусиденко, которая ныне известна как секретарша Сумского окружного админсуда. На этом участке она построила три дома площадью 221, 195 и 194 квадратных метра.

Два дома из трех попали в декларации Сусиденко, а третий с землей под ним Сусиденко в конце 2014 года подарила 86-летнему Прокопию Малюку.

В декларации секретарша суда также указала, что ездит на Audi Q7 2007 года выпуска. Эту машину в июле 2016 года ей дала в пользование 80-летняя пенсионерка Валентина Майковская. Эта же пенсионерка регистрировалась до 2012 года владелицей земли в поместье по ул. Багряного в Сумах, где сейчас живет глава хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко.

Напомним, последнего 1 ноября задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве $ 26 тыс. взятки. По адресу имения Александра Коваленко также регистрировался отец Яны Сусиденко - Сергей.

Согласно декларации Яны Сусиденко за 2016 год, ее заработная плата составляла 17,5 тыс. грн. Никаких денежных активов, корпоративных прав, ценных бумаг, бизнеса женщина не декларировала.