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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55396

Дом 24-летней секретарши Сумского админсуда продается за $125000 (фото)

Дом площадью 200 кв. м продается в Сумах за $ 125 тыс.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на объявления в сети интернет.

Согласно данным Единого судебного реестра по этому адресу в июне 2012 года 12 соток купила 19-летняя Яна Сусиденко, которая ныне известна как секретарша Сумского окружного админсуда. На этом участке она построила три дома площадью 221, 195 и 194 квадратных метра.

Два дома из трех попали в декларации Сусиденко, а третий с землей под ним Сусиденко в конце 2014 года подарила 86-летнему Прокопию Малюку.

В декларации секретарша суда также указала, что ездит на Audi Q7 2007 года выпуска. Эту машину в июле 2016 года ей дала в пользование 80-летняя пенсионерка Валентина Майковская. Эта же пенсионерка регистрировалась до 2012 года владелицей земли в поместье по ул. Багряного в Сумах, где сейчас живет глава хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко.

Напомним, последнего 1 ноября задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве $ 26 тыс. взятки. По адресу имения Александра Коваленко также регистрировался отец Яны Сусиденко - Сергей.

Согласно декларации Яны Сусиденко за 2016 год, ее заработная плата составляла 17,5 тыс. грн. Никаких денежных активов, корпоративных прав, ценных бумаг, бизнеса женщина не декларировала.

Право Декларации Продажа дома Сумской окружной административный суд Яна Сусиденко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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