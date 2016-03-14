В Сумах за бесценок приватизировали два помещения

Об этом сообщают в департаменте обеспечения ресурсных платежей. Одна из нежилых помещений площадью 60,8 кв. м, которое находится по адресу: г. Сумы, пер. 9-го Мая, 10 приватизировано ФЛП Каропа И. Ю. за 170 300 грн (без НДС).
Другой объект площадью 189,9 кв. м по адресу: г. Сумы, ул. Леваневского, 26 приватизировало ООО «АВМ-ГРУПП» за 416 758,33 грн (без НДС).
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