Подозреваемый во взяточничестве глава Сумского хозсуда не задекларировал BMW X5 Глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко не задекларировал BMW X5 2016 года выпуска.

Об этом пишут Наші гроші, ссылаясь на судебное заседание 8 ноября в Соломенском районном суде Киева. Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура задержала Коваленко по подозрению в вымогательстве взятки 1 ноября.

На заседании по избранию меры пресечения задержанному прокуроры сообщили, что в начале октября этого года Коваленко ввез BMW X5 через Сумскую таможню. При этом он не внес изменения в свою декларацию в течение 10 дней, как того требует закон. Стоимость такой машины на рынке составляет от $ 40 до 60 тыс. Глава хозсуда ввез авто по фактурной стоимости $ 18,5 тыс., указав на повреждения, а еще $ 7 тыс. заплатил за разтамаживание. В САП отметили, что в BMW X5 из повреждений была только разбитая фара.

Судя по декларациям судьи Коваленко за 2013-2016 годы, об автопарке он заботится и постоянно его обновляет.

В 2013 году глава хозсуда за 272 тыс. грн купил Hyundai Santa Fe того же года выпуска. В 2015 году Hyundai исчез из декларации, зато такое же авто за 64 тыс. грн купила жена Коваленко Людмила. В декабре 2016 г-жа Коваленко продает Santa Fe за 823 тыс. грн - втрое дороже, чем автомобиль семьей Коваленко покупался.

А в феврале 2017 года судья Коваленко купил Mersedes-benz ML 350 2011 г.в. у судьи Высшего админсуда Эдуарда Шведа за 725 тыс. грн. Однако Швед, когда декларировал такой же автомобиль, указал вполовину меньшую стоимость - 350 тыс. грн.

В октябре 2017 года Ford Escape 2014 г.в. зарегистрировал на себя 18-летний пасынок судьи Коваленко Палладий Чистовский. Такой б/у Ford Escape продают за $ 15 тыс. Чистовский называет себя актером и моделью, в августе 2017 года зарегистрировался в Cумах физическим лицом-предпринимателем с основным видом деятельности «оптовая торговля фруктами и овощами».

Справка:

- при задержании судья имел при себе наличными 47 тыс. грн и $ 1300, это - почти треть его годовой зарплаты;

- 1,14 млн грн судье в 2015 году подарила мать Ольга Коваленко;

- двоюродный брат судьи Михаил Северин работает прокурором прокуратуры Сумской области;

- жена судьи Коваленко Людмила работает на ООО «Шосткинский элеватор», за 2016 года заработала 1,15 тыс. грн. Два последних года женщина декларирует по 0,5 млн грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью. Жена судьи зарегистрирована как ФЛП с 2010 года с основным видом деятельности «розничная торговля одеждой в специализированных магазинах». Также совладеет ООО «Аграрная промышленность и химические технологии». Эта фирма арендует участок 0,024 га в Сумах на ул. Кондратьева под размещение остановки общественного транспорта «Аэропорт». Имущество ООО арестованное с июня 2017 года исполнительной службой. Совладельцем фирмы вместе с Людмилой Коваленко является Евгений Лышенко - инспектор пограничной службы 2 категории - начальник 2 сектора противотанковых комплексов в/ч 9953 ГПСУ. Во время регистрации ФЛП и фирмы Людмила Коваленко указала своим адресом ведомственное общежитие ПАО «Сумбуд»;

- самая богатая в судейской семье теща Вера Яхниця. Женщина имеет 44-метровую квартиру в Сумах на ул. Герасима Кондратьева, купленную в июне 2015 года. Еще одна 43-метровая квартира судейской тещи в Сумах на ул. Новоместенской приобретена по договору дарения 2007 года. Чуть более 8 га земли в разных селах Сумской области Вера Яхниця унаследовала в 2015 году. А в 2012 году стала обладательницей 284-метрового дома и участка под ним по ул. Ивана Багряного в Сумах. Именно в этом доме и живет семья главы Хозяйственного суда Сумской области. Участок под домом теща судьи купила у тогда еще 75-летней Валентины Майковской - пенсионерки, которая давала покататься секретарше судебного заседания Сумского окружного админсуда Яне Сусиденко Audi Q7 2007 года выпуска.

- также Вера Яхниця является соучредителем потребительского кооператива «Житловий будинок» в Сумах. Среди ее партнеров - сын Игорь Яхниця, а еще Юрий Острась - тесть помощницы судьи третьей судебной палаты Харьковского апелляционного хозяйственного суда Владимира Пушая Натальи Острась, Вера Спиридонова - мать судьи Хозяйственного суда Сумской области Надежды Спиридоновой и уже упоминавшегося Евгения Лышенко.

Среди 23 глав судов Сумской области Коваленко - единственный официальный миллионер, отмечают сумские журналисты.