В Сумы приезжают японцы открывать аллею сакур

Об этом сообщил инициатор посадки сакур в городе Владимир Дворниченко, который даже писал петицию городским властям.
Предварительный план встречи: 14-00 встреча с городскими властями, 14-45 открытие аллеи сакур в детском парке Сказка (аллея от центрального фонтана до кафе «Сказка»). После открытия аллеи запланирована экскурсия по городу и посещение одного из заводов группы Guala.
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