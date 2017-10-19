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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50303

В Сумы приезжают японцы открывать аллею сакур

Завтра, 17 ноября, в наш город приезжают представители посольства Японии для официального открытия аллеи сакур.

Об этом сообщил инициатор посадки сакур в городе Владимир Дворниченко, который даже писал петицию городским властям.

Предварительный план встречи: 14-00 встреча с городскими властями, 14-45 открытие аллеи сакур в детском парке Сказка (аллея от центрального фонтана до кафе «Сказка»). После открытия аллеи запланирована экскурсия по городу и посещение одного из заводов группы Guala.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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