В Сумы приезжают японцы открывать аллею сакур Завтра, 17 ноября, в наш город приезжают представители посольства Японии для официального открытия аллеи сакур.

Об этом сообщил инициатор посадки сакур в городе Владимир Дворниченко, который даже писал петицию городским властям.

Предварительный план встречи: 14-00 встреча с городскими властями, 14-45 открытие аллеи сакур в детском парке Сказка (аллея от центрального фонтана до кафе «Сказка»). После открытия аллеи запланирована экскурсия по городу и посещение одного из заводов группы Guala.