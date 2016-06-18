Сумчанам добавили один выходной в декабре Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Поддержанный 237 депутатами законопроект предусматривает признание 25 декабря выходным днем.

Как написано в объяснительной записке к законопроекту, это связано с увеличением религиозных и протестантских общин, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому стилю – 25 декабря. Таким образом, украинцы будут праздновать Рождество два раза на год: 25 декабря и 7 января.

Кроме того, депутаты сделали 2 мая рабочим днем, оставив выходным только День труда - 1 мая.