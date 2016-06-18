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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59225

Сумчанам добавили один выходной в декабре

Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Поддержанный 237 депутатами законопроект предусматривает признание 25 декабря выходным днем.

Как написано в объяснительной записке к законопроекту, это связано с увеличением религиозных и протестантских общин, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому стилю – 25 декабря. Таким образом, украинцы будут праздновать Рождество два раза на год:  25 декабря и 7 января.

Кроме того, депутаты сделали 2 мая рабочим днем, оставив выходным только День труда -  1 мая.

Общество 25 декабря Выходной Праздник Рождество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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