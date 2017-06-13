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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08188

До Дня Гідності та Свободи у Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності

28 картин складаються у єдиний витвір мистецтва та єдиний проект, що передає дух та емоції подій трирічної давнини.

Роботи створені  майстром під враженням подій на Майдані, які сфокусували увагу всієї світової спільноти і стали переломним етапом в історії України. Повертаючись з майдану до майстерні, художник втілював емоції та образи Революції Гідності на полотні. Тож і мета проекту – шляхом  мистецтва передати значення Майдану, подій Революції Гідності у зміні світогляду суспільства та вшанувати  пам'ять  Героїв Небесної сотні.

Презентація виставки відомого київського художника Матвія Вайсберга відбудеться 21 листопада о 17.00 годині в Конгрес-центрі Сумського державного університету.

Общество Выставка Революция Достоинства
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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