До Дня Гідності та Свободи у Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності

Роботи створені майстром під враженням подій на Майдані, які сфокусували увагу всієї світової спільноти і стали переломним етапом в історії України. Повертаючись з майдану до майстерні, художник втілював емоції та образи Революції Гідності на полотні. Тож і мета проекту – шляхом мистецтва передати значення Майдану, подій Революції Гідності у зміні світогляду суспільства та вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні.
Презентація виставки відомого київського художника Матвія Вайсберга відбудеться 21 листопада о 17.00 годині в Конгрес-центрі Сумського державного університету.
22 сентября в 15:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская 9/1) состоится открытие совместной выставки известного в Украине и за ее...
Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок....
23 сентября сумчан и гостей города приглашают на арт-проект «Японские сады»....
Во вторник, 5 сентября, в городской галерее откроется ретроспективная выставка «Мечты сбываются», посвященная 40-летию Сумской детской художественной школы имени Лысенко....
24 бездомные собаки в течение 5 часов позировали перед объективом профессионального фотографа. Результатом фотосессии стала особая выставка «Мечта о доме»....