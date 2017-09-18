Сьогодні в Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності 28 картин складаються у єдиний витвір мистецтва та єдиний проект, що передає дух та емоції подій трирічної давнини.

Роботи створені майстром під враженням подій на Майдані, які сфокусували увагу всієї світової спільноти і стали переломним етапом в історії України. Повертаючись з майдану до майстерні, художник втілював емоції та образи Революції Гідності на полотні. Тож і мета проекту – шляхом мистецтва передати значення Майдану, подій Революції Гідності у зміні світогляду суспільства та вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні. Презентація виставки відомого київського художника Матвія Вайсберга відбудеться 21 листопада о 17.00 годині в Конгрес-центрі Сумського державного університету.