Сьогодні в Сумах презентують виставку картин учасника Революції Гідності

Роботи створені майстром під враженням подій на Майдані, які сфокусували увагу всієї світової спільноти і стали переломним етапом в історії України. Повертаючись з майдану до майстерні, художник втілював емоції та образи Революції Гідності на полотні. Тож і мета проекту – шляхом мистецтва передати значення Майдану, подій Революції Гідності у зміні світогляду суспільства та вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні.
Презентація виставки відомого київського художника Матвія Вайсберга відбудеться 21 листопада о 17.00 годині в Конгрес-центрі Сумського державного університету.
21 листопада о 18:00 відбудеться відкриття фотопроекту «Ми Живі» студентів Молодіжного Медіа-центру прифронтового міста Мар’їнка....
В рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» в выставочном центре «Ильинский» состоялась...
28 картин складаються у єдиний витвір мистецтва та єдиний проект, що передає дух та емоції подій трирічної давнини....
22 сентября в 15:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская 9/1) состоится открытие совместной выставки известного в Украине и за ее...
Сумская городская галерея приглашает сумчан и гостей города 19 сентября в 17:00 посетить открытие двух выставок....